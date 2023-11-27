Лінія фронту суттєво не змінилася, ситуація дуже складна, але армія РФ зазнає втрат як в особовому складі, так і в техніці, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ситуація на полі бою в Україні дуже складна, тривають інтенсивні бої на сході. Лінія фронту з початку контрнаступу українських військ суттєво не змінилася, проте росіяни зазнають значних втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Столтенберга відповідаючи на питання, як виглядає ситуація на фронті в Україні та що в Альянсі готові зробити для виходу з "глухого кута" заявив, що ситуація дуже складна.

"Ми бачимо інтенсивні бойові дії. Дуже складна ситуація вздовж лінії фронту. Особливо на сході. Ми бачимо велику кількість втрат. І найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями та тижнями. І в той час лінія фронту суттєво не змінилася. Тобто ми маємо розрізняти те, що лінія фронту не пересувається і те, що відбуваються інтенсивні бойові дії", - пояснив генсек НАТО.

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Він зауважив, що НАТО та країни-партнери "дійсно вражені хоробрістю та компетентністю ЗСУ і їх можливістю завдавати ударів за лінією оборони росіян на окупованих територіях".

"Звичайно, військові досягнення ЗСУ можна оцінювати метрами просування, але також втратами, які зазнає супротивник. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Але також, якщо російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у спроможностях, то це є суттєвим досягненням. А також українці відштовхнули Чорноморський флот РФ. І це велике досягнення", - додав Столтенберг.