Повне членство України в НАТО за умови війни не є можливим, - Столтенберг

Повноправне членство України в НАТО до завершення війни неможливе.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зарано говорити яким буде рішення Вашингтонського саміту. Всі країни-члени НАТО узгодили, що за умови війни повне членство не є можливим. Але ми будемо і надалі розглядати яким чином ми можемо зробити ближчими Україну та НАТО один до одного, готуючись до саміту у Вашингтоні", - сказав Столтенберг.

Він нагадав про скорочення шляху України до членства в НАТО з двох кроків до одного.

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"Ми скасували вимогу ПДЧ для України. Таким чином, ми скасували один з етапів, які Україна мала б пройти для того, щоб стати членом НАТО. Ми так само зробили для Фінляндії та Швеції", - зазначив генсек Альянсу.

Також він акцентував на створенні Ради Україна-НАТО, яка "є важливим органом, де Україна і члени НАТО зустрічаються на рівних за одним столом і вирішують питання разом".

"Це суттєво наближає Україну до НАТО, створюючи відповідний орган прийняття рішень. Ця Рада вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ цього тижня, й глава МЗС України Дмитро Кулеба також до неї приєднається", - зазначив Столтенберг.

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Окрім того, за його словами, Альянс суттєво узгодив комплексну програму, щоб забезпечити повну оперативну сумісність між ЗСУ та силами НАТО.

"Це дозволить наблизити співпрацю та оперативну сумісність з країнами-членами НАТО. Крім цього, F-16, бойова артилерія, танки й навчальна підготовка надаються членами Альянсу. І це практично допомагає наблизити Україну до НАТО", - додав генсек.