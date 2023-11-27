Російський суд залишив громадянку України Умерову в СІЗО до 5 січня
Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.
"Московський міський суд підтримав позицію слідства та залишив рішення Лефортовського суду чинним, відповідно, Леніє Умерова залишається її під вартою до 5 січня 2024", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють близькі, Леніє Умерову перевели в нову камеру, тепер вона вперше за весь цей термін сидить не одна, а із сусідкою.
Нагадаємо, російські силовики затримали Леніє Умерову 4 грудня минулого року після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком.
Умерову помістили до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі. Російський суд визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" (ч. 1 ст. 18 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення) та оштрафував на дві тисячі рублів. У РФ їй декілька разів продовжували арешт.