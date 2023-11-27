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Путін посилює вторгнення, посилаючи все більше росіян на смерть, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

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путін
Хоробрість України та підтримка Заходу стримують просування РФ, але варто продовжувати надавати допомогу Україні.

Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін посилює своє вторгнення - безглуздо посилаючи більше росіян на смерть ніж в будь-який час з початку війни", - наголосив він.

Шеппс зазначив, що українська хоробрість і підтримка Заходу стримують просування РФ, проте необхідно продовжувати підтримку.

Раніше британська розвідка повідомила, що втрати армії РФ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення.

Також читайте: РФ забрала з Калінінграда системи ППО, - британська розвідка

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс хоче сказати наступне-" Куйло посилює своє вторгнення в Україну тільки тому, що ми, звели майже на нівець допомогу Україні , даючи куйлу можливсть ,в такий спосіб, посилювати своє вторгнення в Україну
  • Gary Grant
    ***** одержиме дияволом. Подивіться на це рило на фото. Видно роги .
  • Evgen Karpenko
    Зараз, пан Залужний, надасть безуглій план дій, на наступний рік, і кацапи вирівняють становище...
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