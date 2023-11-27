Через систему "Трембіта" проведено вже понад 4 мільярди транзакцій: отримано мільйони послуг та документів онлайн, - Мінцифри
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.
Завдяки Трембіті українці користуються електронними послугами, вона створює звʼязок між реєстрами та інформаційними системами, щоб сервіси були доступними онлайн.
З моменту запуску у 2020 році в Трембіті здійснено вже 4 млрд транзакцій, а це:
- 434 тисячі реєстрації немовлят через єМалятко
- 15,6 тисяч заяв про шлюб
- 275 тисяч перших паспортів та ідентифікаційних кодів
Як зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, за майже 4 роки роботи до Трембіти долучилися 220 органів державної влади та місцевого самоврядування. Підключили 111 електронних інформаційних ресурсів і побудували в ній понад 340 електронних взаємодій між реєстрами.
Трембіта розроблена на базі естонської платформи обміну даними X-ROAD у межах проєкту міжнародної технічної допомоги EGOV4Ukraine. Зараз вона активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які реалізує Академія електронного управління.