Візит Лаврова до Північної Македонії на зустріч країн ОБСЄ не порушить санкцій ЄС, - Стано

Якщо влада Північної Македонії дозволить Лаврову особисто брати участь у міністерській зустрічі, це не буде порушенням санкцій.

Санкції ЄС не завадять міністрові закордонних справ РФ Сергію Лаврову прибути на міністерську зустріч ОБСЄ в Північній Македонії. Про це заявив Петер Стано, прессекретар глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністр Лавров, звичайно, є об'єктом санкцій, але вони завжди допускають винятки. І участь у багатосторонніх форумах (...) належить до цих винятків, що дає змогу (...) відповідній особі перетнути європейські повітряні простори, якщо особа, яка є об'єктом санкцій, перетинає їх із метою обговорення насамперед того, як розв'язати проблеми, що спричинили санкції", - сказав Стано.

Відповідаючи в понеділок на запитання на брифінгу в Брюсселі, він додав, що "це саме те, що відбувається в цьому випадку у зв'язку з цією міністерською нарадою".

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"Тобто держави-члени можуть дозволити літаку Російської Федерації перетнути їхній повітряний простір. Якщо влада Північної Македонії дозволить пану Лаврову особисто брати участь у міністерській зустрічі, це не буде порушенням санкцій", - резюмував представник Борреля.

Нарада держав ОБСЄ на рівні глав МЗС відбудеться в Скоп'є 30 листопада - 1 грудня.