Мінкульт визнав садибу Барбана в Києві пам’яткою культури

24 листопада Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення, що будинок Барбана на Обсерваторній, 6 в Києві потрібно внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це повідомили в громадській організації "Садиба Барбана".

"Це суттєва перемога у справі щодо збереження Садиби. Також це визнання праці команди Мапи реновації, спільноти Садиби Барбана та науковців, які доклались до створення облікової документації, провели ґрунтовне історичне, архівне та натурне дослідження будинку", - йдеться у повідомлені.

Згідно з процедурою, ще потрібно погодження від Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Як зазначається, на місці історичної садиби хотіли збудувати 12-поверховий житловий комплекс. У серпні 2021 року була спроба самовільного знесення історичного комплексу будівель. Тоді Рада національної безпеки й оборони України скликала екстрене засідання, на якому зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника — її відновити. Однак, тоді Мінкульт так і не включив садибу до реєстру нерухомих пам'яток України.

Також читайте: "Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві

У серпні 2023 року забудовник зірвав пломбу із садиби Барбана, збив меморіальну табличку письменнику Джону Стейнбеку та зірвав прапори України та США.

Садиба Барбана — історичний одноповерховий будинок. Садибу було зведено наприкінці XIX століття для Олександра Барбана. Будівля є рідкісним зразком одноповерхового житла середнього класу із цегляним декором. Садиба прикрашена неокласичним декором — рустами, лиштвами, складним карнизом.

Будівля відома зокрема перебуванням тут лауреата Нобелівської премії Джона Стейбека та батька військової фотожурналістики — Роберта Капи.

Читайте також в матеріалі Цензор.НЕТ: Садиба Барбана: Чи винен Кличко і за який ласий шмат змагається з ним Ткаченко