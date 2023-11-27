На Софійській площі встановлять ялинку, масових заходів та розваг не буде, - Кличко
Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.
Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", - йдеться у повідомленні.
За словами Кличка, масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.
"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва.
Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня", - резюмує Кличко.