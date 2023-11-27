Загарбники звозять "чиновників" з окупованої Луганщини на навчання до РФ, - Центр нацспротиву

Росіяни звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит Луганської області на навчання до Ставрополя у Росії. Загарбники планують вербувати їх на роботу з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість цих "чиновників" не мають вищої освіти, й набрані з вулиць, адже в регіоні є дефіцит кадрів. Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з РФ, але в планах москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зрадників будуть навчати працювати в "одній вертикалі" Кремля, тобто розподіляти потоки й співпрацювати із наглядачами з Москви.

Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.

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