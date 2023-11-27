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Взимку Росія застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети, - Ігнат

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шахед
Взимку Росія може застосовувати для обстрілів України більше дрони, ніж ракети. Проте ракети російські загарбники також накопичують.

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Інтерв'юерка запитала речника, чи будуть цієї зими залпи, подібні до минулорічних, коли за одну ніч РФ запускала сотню повітряних цілей, зокрема крилатих і балістичних ракет.

Ігнат відповів, що варто готуватися до більшої інтенсивності обстрілів дронами.

"На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про "шахеди", а також про FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту. Звісно, ракети вони накопичують, про це і ГУР регулярно заявляє. Думаю, (ракетні обстріли. - Ред.) будуть, але в якій кількості?" - зазначив речник Повітряних сил.

Також читайте: Україні життєво необхідно нарощувати виробництво ударних й розвідувальних БпЛА, - Ігнат

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Alessandro Moretti
    Captain Obvious глибоко в дупі порівняно з Ігнатом.
  • Rere #582878
    За що Ігнат отримує гроші?
  • boris petrik
    Кожен раз ,коли Ігнат каже ,що треба готуватись ,я ламаю голову ,де ж я поставлю на своєму балконі той зенітний кулемет ,який дасть мені Ігнат.
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