З 23 небезпечних населених пунктів Херсонщини протягом місяця вивезли 629 дітей із сім’ями

З 23 населених пунктів деокупованої частини Херсонщини, де небезпечно перебувати, вивезли 629 дітей з сім’ями, нині найбільше дітей у небезпечній зоні залишається у Херсонському районі.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час щотижневого відеобрифінгу, який оприлюднила у Фейсбуці Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Майже завершено евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми з 23 небезпечних населених пунктів Херсонщини. За місяць звідти вдалося вивезти 629 дітей з їхніми сімʼями", - зазначив Прокудін.

За його словами, у 14 населених пунктах уже не проживають родини з дітьми. Семеро дітей залишаються у Бериславському районі, пʼятеро – Каховському та 154 – Херсонському.

Прокудін звернувся до батьків з закликом евакуюватися - подарувати своїм дітям щасливе дитинство, а не виживання під канонаду російської артилерії.

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