З 23 небезпечних населених пунктів Херсонщини протягом місяця вивезли 629 дітей із сім’ями
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З 23 населених пунктів деокупованої частини Херсонщини, де небезпечно перебувати, вивезли 629 дітей з сім’ями, нині найбільше дітей у небезпечній зоні залишається у Херсонському районі.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час щотижневого відеобрифінгу, який оприлюднила у Фейсбуці Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Майже завершено евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми з 23 небезпечних населених пунктів Херсонщини. За місяць звідти вдалося вивезти 629 дітей з їхніми сімʼями", - зазначив Прокудін.
За його словами, у 14 населених пунктах уже не проживають родини з дітьми. Семеро дітей залишаються у Бериславському районі, пʼятеро – Каховському та 154 – Херсонському.
Прокудін звернувся до батьків з закликом евакуюватися - подарувати своїм дітям щасливе дитинство, а не виживання під канонаду російської артилерії.