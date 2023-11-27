Російський ЗРГК "Панцир-С" пробив стіну будинку в Підмосков’ї під час атаки дронів, - росЗМІ

Розгінний блок ЗРГК "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку в Підмосков’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, 26 листопада о 3:30 ночі у споживчому кооперативі "Сад" у селищі Часци в Кубинці Одинцовського міського округу розгінний блок "Панцира" пробив стіну будинку місцевим жителям.

Джерела видання зазначають, що було пошкоджено двоповерховий дерев'яний будинок. Виникла пожежа, яку жителі загасили самі. Постраждалих немає.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що у ніч на 26 листопада було здійснено масовану атаку БПЛА на Москву. Він заявив, що ППО нібито збила дрони в районі Наро-Фомінська та Одинцовського міського округу.

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