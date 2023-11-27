Західні санкції проти російської нафти створюють Кремлю все більше проблем, - Reuters

Один з найприбутковіших маршрутів торгівлі російською нафтою - Азія - з моменту запровадження західних санкцій через російське вторгнення в Україну стикається з серйозними проблемами.

Як зазначає Reuters, вони пов’язані з недоліками оплати у валюті, відмінній від долара, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Короткострокового рішення на горизонті не видно - спроби знайти альтернативу долару наштовхнулися на труднощі конвертації, а також політичні перешкоди,

Проблеми загострилися, коли в липні Індія, яка стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом, наполягла на оплаті в рупіях, і торговельна діяльність ледь не розвалилася, повідомляють три джерела, знайомі з цим питанням.

Також читайте: Три грецькі компанії перестали перевозити російську нафту після тиску США

Джерела, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського центрального банку - він не прийматиме цю валюту. За словами іншого джерела, Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний.

Приблизно в середині серпня щонайменше дві великі російські нафтові компанії погрожували перенаправити близько десятка танкерів (до мільйона тонн нафти), які прямували до Індії, в інші пункти призначення, зазначають джерела Reuters. Як тимчасове рішення конфлікту, пов'язаного з індійськими угодами, вантажі були оплачені в комбінації китайського юаня, гонконгського долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара США, повідомили десять торгових джерел і чиновників.

Однак проблема пошуку життєздатної альтернативи долару залишається, і ці проблеми зачіпають покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими покупцями російської нафти.

Читайте: Болгарія у березні відмовиться від імпорту нафти з Росії

Найбільша проблема, однак, стосується Індії, яка купує понад 60% російської нафти, що постачається морським шляхом.

Проблеми, ймовірно, загострюватимуться в міру посилення контролю за торгівлею. За останні тижні Вашингтон запровадив перші санкції проти власників танкерів, що перевозять російську нафту за ціною, вищою за західну верхню межу, що стало першим застосуванням верхньої межі з моменту її запровадження наприкінці минулого року.

Ведення бізнесу в рупіях є особливо складним для Росії. Індія заохочує витрачати рупії на своїй території і запровадила штрафні курси обміну на конвертацію рупій в інші валюти, які, за словами двох російських джерел, становлять понад 10% від суми, що конвертується.

Ситуація могла б полегшитися, якби Росія імпортувала більше товарів з Індії, які можна було б оплачувати в рупіях. Натомість Індія більше імпортує з Росії, тоді як Росія є основним імпортером автомобілів, обладнання та інших товарів з Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія через лазівку з нафтою допомогла росії заробити майже 1 млрд євро, - Politico

Згідно з даними, розміщеними на сайті міністерства торгівлі Індії, у квітні-вересні імпорт Індії з Росії сягнув 30,4 мільярда доларів, а дефіцит торгового балансу з Москвою збільшився до 28,4 мільярда доларів порівняно з приблизно 17 мільярдами доларів за аналогічний період минулого року