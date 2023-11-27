Заправляв російські танки та вивозив зерно з Херсонщини до РФ: повідомлено про підозру брату екснардепа-зрадника Ковальова, - СБУ

Служба безпеки зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. Наразі він входить до складу окупаційної "держдуми Херсонської області" від путінської партії "Єдина Росія" і продовжує сприяти збройній агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігурант є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру публічно підтримав "приєднання" регіону до РФ і став "заступником" гауляйтера Сальдо "з питань сільського господарства".

Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов "переорієнтував" на потреби країни-агресора понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством.

Серед них - місцевий агрохолдинг, який цього року переправив у росію майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн.

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Також встановлено, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі ворожих танків та бронемашин.

Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.

Також підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" та "зборів".

Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.

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На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва органів прокуратури.