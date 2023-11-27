В Одеській області внаслідок негоди постраждали 13 людей, ситуація в регіоні найскладніша, - ДСНС

На Одещині через негоду постраждали 13 людей, 8 осіб звернулися за медичною допомогою з ознаками переохолодження. Ситуація в цьому регіоні України наразі найскладніша. Працівники ДСНС відбуксирували вже 1300 транспортних засобів.

Про це пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"По Одещині у нас 13 людей постраждало: по меддопомогу з ознаками переохолодження звернулося 8 осіб та 5 осіб постраждало через падіння дерев", - зазначив він.

Пресофіцер повідомив, що підрозділи ДСНС по Одеській області 216 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди. Зокрема, було відбуксировано 15 автобусів і 12 автомобілів швидкої допомоги.

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Хорунжий зазначив, що ситуація у регіоні найскладніша, оскільки на Одещині дуже великі перемети на дорогах, з яких багато машин не могли виїхати. На цих ділянках залучено особовий склад і техніку ДСНС. Також підключалися працівники ДПСУ, які залучали до роботи бронетранспортер. Крім того, для евакуації людей і визволення машин із заметів залучали всюдиходи "Богун".

Загалом працівники ДСНС відбуксирували вже 1300 транспортних засобів, зауважив речник.

На цей час в Україні на 6 дорогах заборонено рух великовагового транспорту: на трьох у Черкаській області, по одній - у Миколаївській, Одеській та Кіровоградській.

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Також на Кіровоградщині тимчасово обмежено рух автотранспорту на 2 ділянках доріг. У Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, у північній частині області на дорогах національного значення та суміжних дорогах місцевого значення ускладнений рух. Перемети там сягають 2 метрів, поінформував Хорунжий.

Він додав, що обмеження у Київській області та щодо в’їзду у Київ зняті.