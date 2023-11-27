"Слуга народу" Циба про слова Безуглої щодо Залужного: Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни

Народна депутатка "Слуги народу" Тетяна Циба вважає заяви своєї колеги Мар’яни Безуглої неприпустимими під час війни.

Про це йдеться у дописі Циби на фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни. Безумовно, всі мають право на власну думку. Безумовно, будь-яка посадова особа повинна підлягати контролю. Безумовно, якщо є питання, їх необхідно задавати. Навіть критичні. Але в умовах війни питання до військово-політичного керівництва повинні бути виключно в рамках чітко визначених процедур та інституцій. Інакше - це розцінюється, як дискредитація і провокація, що грає на руку ворогу", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

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