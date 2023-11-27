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"Слуга народу" Циба про слова Безуглої щодо Залужного: Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни

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Народна депутатка "Слуги народу" Тетяна Циба вважає заяви своєї колеги Мар’яни Безуглої неприпустимими під час війни.

Про це йдеться у дописі Циби на фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни. Безумовно, всі мають право на власну думку. Безумовно, будь-яка посадова особа повинна підлягати контролю. Безумовно, якщо є питання, їх необхідно задавати. Навіть критичні. Але в умовах війни питання до військово-політичного керівництва повинні бути виключно в рамках чітко визначених процедур та інституцій. Інакше - це розцінюється, як дискредитація і провокація, що грає на руку ворогу", - йдеться у дописі. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

Також читайте: Нардепка Янченко про заяви "слуги народу" Безуглої: Не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • alex j
    ця СВИНЯ безугла вже повернула вилучені клістрони??? чи арахамії з шефірами та з партновими і татаравими ще не дозволили цього робити.....

    військові НЕ можуть багато-чого робити...якщо в Україні активно працює 5-колона....
    5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
    треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
  • саша паламарчук
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