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Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ

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13 травня 2023 року ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення п’яти бортів російської авіації у небі над Брянською областю РФ.

Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Новинарні", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома "Брянська різня", - каже Ігнат.

Він також зауважив, що пізніше Patriot було використано і в Одесі. Тоді ЗСУ за його допомогою над Чорним морем збили ще один Су-35.

"Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості!" - резюмував Ігнат.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Але "ляпати язиком" про використання американської зброї над територією рашки не варто.
    Хоча б напередодні голосування по військовій допомозі США Україні
  • Only
    Німецькі митники блокують усі польські фури та легкові авто на німецько-польському кордоні. У поляків зараз все відбувається так, як вони робили з українськими фарами. Цікава ситуація.

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  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Цікаво як зелені стільки часу про таке мовчали? Хіба що може я щось пропустив
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