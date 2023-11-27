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Оператори "Армії дронів" упродовж тижня знищили 150 окупантів та 149 одиниць ворожої техніки, - Федоров

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Оператори "Армії дронів" із 20 до 27 листопада 2023 року знищили 150 окупантів та 149 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ударні роти БпЛА продовжують завдавати ворогу втрат. Лише за минулий тиждень уражено 149 одиниць техніки. Це 36 танків, 37 броньованих машин, 20 гармат та багато іншого "брухту", який не зможе їздити нашими територіями", - ідеться в повідомленні.

Оператори Армії дронів упродовж тижня знищили 150 окупантів та 149 одиниць ворожої техніки, - Федоров 01

Також, як видно з інфографіки, знищено 12 САУ, 4 складів бкм / палива та 3 ППО.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

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Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Галина Боброва #582785
    Интересное кино!
    Я с первого дня войны перевожу деньги военным и волонтерам
    Мне не пришло в голову написать
    С моей помощью уничтожено стока всего!!!?
    А Федорову запросто
    А может Федоров ответит Дейнеге?
    Где деньги, Зин?
  • Анатолий К #427424
    А ці ударні дрони військовим дала держава, чи волонтери? Якщо волонтери, то про ці успіхи мають повідомляти військові, або волонтери. Федоров хай повідомить, чому до цього часу не випускають на наших заводах тисячі ударних та інших безпілотників та дронів. На чужому не потрібно піаритися.
  • Чайка Київ
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