Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова: Україна робить усе, щоб посилити боротьбу з корупцією

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що вражена прогресом України у боротьбі з корупцією.

Про це вона сказала на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз я абсолютно в іншому стані, порівняно з 2017 роком, коли я тут була. Я вважаю, що українцям набридла "стара Україна", вони хочуть бачити нову систему й інституції, які добре функціонують, розслідують справи про корупцію на всіх рівнях. Я мушу сказати, що я вражена", – зазначила Юрова.

Вона акцентувала на тому, що в України попереду ще є робота над тим, аби антикорупційна система була сталою і стабільною, але, на її переконання, в країні є три необхідні складові для цього: гарні закони, сильні інституції і робота правильних людей.

"Мій меседж до Брюсселю та країн-членів, які будуть вирішувати процес вступу до ЄС, полягає в тому, що Україна робить усе, щоб посилити боротьбу з корупцією", – наголосила Юрова.

Вона поінформувала, що в рамках візиту зустрілася з керівниками Офісу генпрокурора, САП, НАБУ, премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, віцепремʼєркою Ольгою Стефанішиною, віцепремʼєром Михайлом Федором та міністром юстиції Денисом Малюською, а також представниками громадського суспільства.

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