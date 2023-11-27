У Держдепі оптимістичні щодо схвалення Конгресом США пакету додаткової допомоги для України

Державний департамент США оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакету додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, Сенат готується ухвалити рішення протягом наступних кількох тижнів.

Про це на брифінгу в понеділок заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Що стосується України, ми оптимістично налаштовані щодо додаткового пакета допомоги США", – зазначив О’Браєн.

Він звернув увагу на те, що Сенат готується ухвалити рішення щодо пакета "протягом наступних кількох тижнів", а в Палаті представників США "є значна більшість, яка підтримує додатковий пакет, що надасть критично важливу допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні у сфері безпеки, а також потенційно вирішить інші важливі питання, такі як міграція".

"Очевидно, що будь-який політичний процес не є завершеним, доки він не завершиться, але ми вважаємо, що на підтримку цього пакета існує значна більшість – він має бути винесений на голосування в Сенаті і Палаті представників", – додав О’Браєн.

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Видання нагадує, що у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

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