Протягом доби відбулось 79 бойових зіткнень, ворог вів безуспішні штурмові дії на шести напрямках, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 27.11.2023.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває 642 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 79 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетний та 3 авіаційних удари, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Володимирівка, Веселівка, Степок Сумської області; Стариця, Тихе, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степова-Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін посилює вторгнення, посилаючи все більше росіян на смерть, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут наші воїни відбили 12 атак. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 26 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південіше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 9 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Курахівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 2 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Вербове, Малі Щербаки, П’ятихатки, Кам’янське, Степногріськ, Плавні Запорізької області.

Читайте: Минулого тижня Повітряні сили знищили 124 із 126 "шахедів", - Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку противник з артилерії обстріляв місто Херсон. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження окупантам.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - повідомили у Генштабі.