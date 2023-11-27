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В уряді Польщі пропонують Україні виконати умову протестувальників та скасувати електронну чергу для польських вантажівок

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кордон,польща
Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик закликав Україну виконати вимоги польських автоперевізників, які блокують кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У польському Міністерстві інфраструктури зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників — електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу. Така система, кажуть у польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: "Зосин — Устилуг" та "Нижанковичі — Мальховіце".

Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.

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"Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури, щоб усунути його (страйку на кордоні — ред.) причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі", — йдеться в повідомленні польського відомства.

Крім того, у тексті зазначили, що нині триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    коли українці заблокують польський експорт до України ,тоді і можна буде розпочинати із своїх .Поки що дії Польщі такі ,як дії проросійської курви.
  • Галина Боброва #582785
    У каждого народа есть свои курвы
    У нас их не меньше,чем у поляков
    Нам не нравятся польские курвы
    Но может- начнем со своих?
  • zakvova
    Дурило, уряд Польщі зробив для України в рази більше, ніж уряд який ти вибрав, ніж паяц на посту президента, якого ти вибрав, ніж мавпа арахамія, яку ти вибрав, ніж ********* єрмак, татаров, яких ти вибрав
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