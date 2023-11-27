Спікер Палати представників США Джонсон впевнений, що Конгрес схвалить надання додаткової допомоги Україні до Різдва.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон дивиться на схвалення Конгресом Сполучених Штатів додаткової допомоги для України "із впевненістю та оптимізмом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я оптимістично дивлюся на це, я впевнений, що ми зможемо це зробити - довести це до кінця", - вважає Джонсон .

Він додав, що існує відчуття терміновості в наданні допомоги як Ізраїлю, так і Україні, додавши, що серед членів Конгресу "ведеться багато інтенсивних переговорів".

Також Джонсон заявив, що допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США, і назвав допомогу Україні ще одним пріоритетом.

"Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання Україні допомоги", - зазначив Джонсон.

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