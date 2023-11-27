Голова МЗС Естонії Цахкна: Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію
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Естонія не відкликає свою кандидатуру на пост голови ОБСЄ, але Росія та Білорусь заблокували це рішення. Не можна дозволити їм розвалити організацію.
Про це заявив міністр закордонних справ Цахкна у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що Естонія не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації безпеки та співробітництва в Європі.
"Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії", – додав він.
"Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію", – наголосив Цахкна.