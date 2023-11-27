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Голова МЗС Естонії Цахкна: Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію

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цахкна,маргус
Естонія не відкликає свою кандидатуру на пост голови ОБСЄ, але Росія та Білорусь заблокували це рішення. Не можна дозволити їм розвалити організацію.

Про це заявив міністр закордонних справ Цахкна у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він наголосив, що Естонія не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації безпеки та співробітництва в Європі.

"Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії", – додав він.

"Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію", – наголосив Цахкна.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Нахер не всралась организация, в которой в форме закона явным образом не прописано что нужно делать в конкретной ситуации. Когда начинаются голосования - то считай что все пропало, тушите свет, сливайте воду. Смотри ООН. Единственная надежда - 5 статья устава НАТО. Тот же ЕС с с требованием единогласного подтверждения - уже практически превратился в бессмысленную говорильню.
  • Олег Жуковский #455621
    кацапстан потрібно гнати сцяними тряпками з усіх міжнародних організацій !!!
  • Юрий #542373
    А смисл в цій організації?
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