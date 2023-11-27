За допомогою Patriot українська ППО вже збила 15 російських "Кинджалів", - Повітряні сили

Українська ППО вже збила 15 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", – сказав Ігнат.

За його словами, для того, щоб захиститися від балістики, потрібно мати більше наземних систем із сучасними ракетами, як у Patriot. Але такої кількості систем немає у світі, проте, як зауважив Ігнат, наразі спостерігається збільшення потужностей виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції, в США, бо всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ припускає, що Україні будуть загрожувати у великій кількості дрони, для знищення яких потрібне "раціональне озброєння", наприклад, установки Gepard.

Читайте також: Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ

"Якщо заява про 60 установок Gepard, які нам Штати десь хочуть закупити, втілиться в життя, то це буде серйозне посилення. Тому що нам потрібно захиститись від "шахедів". Нам треба "шахедів" чимось збивати, не витрачаючи зенітні ракети, переважно західні. Дрони – це те, що буде загрожувати нам у великій кількості. Тому потрібне раціональне озброєння, щоб їх знищувати. Потрібні зенітні гармати, такі, як має Gepard та аналогічні системи", – пояснив він.

Ігнат пояснив, що такі системи мають свій локатор, оптичну прив’язку до цілі, радіолокаційний супровід та автоматизоване управління.



"Однією чергою система знищує "шахед". Летять, скажімо, вісім розривних снарядів, які потім розриваються на тисячі вражаючих елементів. Хмара шрапнелі – і "шахеда" гарантовано немає. От такі системи – найефективніші і найраціональніші в нашому випадку. Щоправда, в них радіус дії – до 5 кілометрів", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Читайте: В Україні буде розгорнута додаткова система Patriot взимку, - посол ФРН Єґер