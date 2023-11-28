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США повертають фокус уваги з війни на Близькому Сході до України, – The Guardian

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Як пише The Guardian, держсекретар США Ентоні Блінкен почав повертати увагу до України, НАТО та Західних Балкан після тижнів інтенсивної уваги до війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У попередні місяці більшість часу держсекретар приділяв кризі в Газі. Зокрема, він здійснив дві поїздки на Близький Схід.

"Тепер, на тлі ознак того, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, термін дії якої закінчується в понеділок, може бути продовжена, Блінкен відлітає до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО", – зазначає видання.

У Брюсселі Альянс збирається підтвердити свою підтримку захисту України від вторгнення Росії, вивчити шляхи послаблення напруженості між Косово та Сербією та розглянути підготовку до 75-річчя НАТО наступного року.

Дводенна сесія у вівторок і середу включатиме перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Виталий #548501
    https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

    По сделке об освобождении заложников один из террористов должен был вернуться в Газу.

    Но наотрез отказался. Пришлось силой отправить на родину. Бывает такое, когда в тюрьме лучше, чем на той самой родине.
  • Dmitry Klaus
    А не можна так, щоб поєднати візити до Ізраїлю з цілодобовим постачанням озброєнням наших військ? Чи там одна людина на всі США цим усім займається та ще їй і дитину з дитсадка забрати потрібно о 4-й годині?
  • Dust
    Новий речник Палати представників Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що не можна дозволити російському диктатору https://politics.novyny.live/potribno-dumati-iak-yiyi-zavershiti-putin-tsinichno-vislovivsia-pro-viinu-v-********-133677.html Володимиру Путіну "маршувати Європою". За його словами, допомога Україні у війні проти Росії є одним із пріоритетів для Конгресу.

    Відео зі словами https://twitter.com/gop4ukraine/status/1729219484852895961 Майка Джонсона опублікували на сторінці партії Республіканців у соцмережі X.
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