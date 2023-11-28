Макрон обговорив з керівником МАГАТЕ Гроссі ситуацію на Запорізькій АЕС

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі ситуацію на окупованій РФ Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На тлі агресивної війни Росії проти України глава держави підтвердив свою підтримку діяльності МАГАТЕ в Україні. Він підтвердив принцип українського суверенітету над Запорізькою атомною електростанцією та наголосив на важливості присутності МАГАТЕ для ядерної безпеки. А також підтримку Франції щодо безпечного та безперешкодного доступу експертів Агентства до станції", - повідомили у пресслужбі Макрона.

Також зазначається, що Франція уважно стежить за "тривожною траєкторією" розвитку ядерної програми Ірану на тлі регіональної напруженості. Співрозмовники погодилися з важливістю повної співпраці Ірану з МАГАТЕ та необхідністю пересвідчитися у виключно мирному характері його ядерної програми.

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