Макрон обговорив з керівником МАГАТЕ Гроссі ситуацію на Запорізькій АЕС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На тлі агресивної війни Росії проти України глава держави підтвердив свою підтримку діяльності МАГАТЕ в Україні. Він підтвердив принцип українського суверенітету над Запорізькою атомною електростанцією та наголосив на важливості присутності МАГАТЕ для ядерної безпеки. А також підтримку Франції щодо безпечного та безперешкодного доступу експертів Агентства до станції", - повідомили у пресслужбі Макрона.
Також зазначається, що Франція уважно стежить за "тривожною траєкторією" розвитку ядерної програми Ірану на тлі регіональної напруженості. Співрозмовники погодилися з важливістю повної співпраці Ірану з МАГАТЕ та необхідністю пересвідчитися у виключно мирному характері його ядерної програми.