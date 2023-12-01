Білоруський Червоний Хрест через участь у депортації українських дітей вигнали з міжнародної федерації Червоного Хреста

Білоруський Червоний Хрест перестав бути членом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста через участь у депортації українських дітей та невиконання вимоги про зняття з посади Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного Товариства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Усунення є результатом невиконання білоруським Червоним Хрестом вимоги про зняття з посади пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного Товариства", - наголосили у Червоному Хресті.

Вимогу про усунення висунули після того, як Шевцов зробив низку скандальних заяв про ядерну зброю, депортацію дітей з України до Білорусі, а також поїздок у тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ.

Як уточнюють у Червоному Хресті, усунення означає, що білоруський Червоний Хрест втрачає свої права члена Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Також будь-яке фінансування білоруського Червоного Хреста буде припинено.

Червоний Хрест Білорусі не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зборах.

При цьому білоруський Червоний Хрест можуть поновити після того, як він виконає вимоги Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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