Молдова обурена черговою торговельною війною з боку РФ. Росія обмежила ввезення сільгосппродукції з Молдови

Агентство безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA) в п’ятницю, 1 грудня, розкритикувало як необґрунтоване рішення Росії обмежити імпорт молдовської сільгосппродукції через нібито виявлених шкідників.

Про це йдеться в заяві агентства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

ANSA вказує, що останнє рішення російської влади запровадити ембарго на молдавські фрукти та овочі "необґрунтоване і завдає шкоди молдавським виробникам". Крім того, воно суперечить міжнародним фітосанітарним принципам і не ґрунтується на реальних аргументах.

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"Молдовські фрукти та овочі експортують більш ніж у 80 країн світу, цього року обсяги експорту слив і яблук у європейські країни подвоїлися. Від жодної країни, крім Росії, не було повідомлень про жодні порушення", – заявляє відомство.

Там додали, що ембарго, введене Росією, "не має жодного стосунку до якості продукції з Молдови", а до 1 грудня російська влада офіційно не повідомляла про намір запровадити будь-які обмеження.

30 листопада Россільгоспнагляд – російський фітосанітарний регулятор – заявив, що Росія з 4 грудня обмежує ввезення сільгосппродукції з кількох районів Молдови через "систематичні виявлення в овочах і фруктах карантинних об'єктів, здатних завдати багатомільярдних збитків сільськогосподарському виробництву Росії".

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Минулого року Россільгоспнагляд також оголошував про запровадження обмежень на ввезення до Росії сільгосппродукції з 31 району Молдови. У Кишиневі тоді казали, що заборона Росії має політичні причини.

До того ж, про російську заборону стало відомо після того, як Європейський Союз тимчасово скасував мита і квоти на імпорт семи видів фруктів та овочів з Молдови, щоб підтримати її економіку на тлі наслідків від війни РФ проти України.