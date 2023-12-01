Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 17 авіаційних ударів по території України, - Генштаб ЗС

Протягом 1 грудня ворог завдав 2 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Ворог завдав 2 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59 та 8 ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

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