Путін збільшив чисельність армії РФ на 170 тис. осіб
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення на 170 тис. штатної чисельності Збройних Сил РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Згідно з указом штатна чисельність Збройних сил Росії складе 2209130 одиниць, у тому числі 1320000 військовослужбовців.
Міністерство оборони РФ пояснило збільшення чисельності Збройних сил зростанням загроз через розширення НАТО та проведенням "СВО" проти України. При цьому наголошується, що проведення мобілізації або суттєвого збільшення призову громадян на строкову військову службу не планується.
Збільшення чисельності ЗС РФ планується реалізувати поетапно за рахунок громадян, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом.