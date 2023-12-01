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Путін збільшив чисельність армії РФ на 170 тис. осіб

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Путін збільшив чисельність армії РФ на 170 тис. осіб
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення на 170 тис. штатної чисельності Збройних Сил РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Згідно з указом штатна чисельність Збройних сил Росії складе 2209130 одиниць, у тому числі 1320000 військовослужбовців. 

Міністерство оборони РФ пояснило збільшення чисельності Збройних сил зростанням загроз через розширення НАТО та проведенням "СВО" проти України. При цьому наголошується, що проведення мобілізації або суттєвого збільшення призову громадян на строкову військову службу не планується.

Збільшення чисельності ЗС РФ планується реалізувати поетапно за рахунок громадян, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 330 040 осіб (+1280 за добу), 5564 танки, 7931 артсистема, 10372 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі

  • Vitaliy Sander
    Згідно статистики самих же рашиків. Згідно незалежного оцінювання і інфи яку намагались підняти їхні ЗАГСИ, після чого їм заткнули рота, то по самим оптимістичним даним їх там 87 млн. В реальності ж враховуючи еміграцію і народжуваність то іще менше. Хай наприклад 70 млн. Відняти від них старих, дітей і жінок, залишиться те саме мясо, яке потенційно гребтимуть.
    В нас звісно теж не все ідеально і нас давно не 52 мільйони. Але оці всі страшилки про 140млн кацапів - пиль в очі, як і все інше чим рашка роками лякала увесь світ.
  • Олександр Дніпро
    ЗСУ зменшили чисельність армії рф на 330 тис. осіб.
  • Филипп Филиппович Преображенск
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