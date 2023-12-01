Коли метою США стане перемога України, зникнуть причини не давати ATACMS, - генерал Ходжес

США та інші союзники України мають чітко заявити, що хочуть саме перемоги України, це створить потужні передумови для посилення військової допомоги.

Про це сказав колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати та інші наші союзники повинні сказати: "Ми хочемо, щоб Україна виграла!" І коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо постачань ATACMS, танків Abrams або F-16. Ми налаштовані на перемогу. Це те, що ми повинні зробити", – сказав Ходжес.

Генерал зазначає, що він ніколи не чув, щоб президент Джо Байден чи Конгрес заявляли, що хочуть перемоги України.

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"Вони кажуть: "Ми з вами стільки, скільки буде потрібно". Що це означає? Думаю, що є нерішучість. Не знаю чому, але мені дуже важко зрозуміти, що їх зупиняє. Вважаю, що є певна стурбованість, що Росія може якось посилитись. Є певна невизначеність щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде", – пояснив Ходжес.

Щодо ситуації на фронті генерал сказав, що "не хотів бути російським рядовим, який сидить в окопі".

"У них жахлива система логістики, їхнім лідерам начхати на них. Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю, що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів", – сказав генерал.

Водночас він упевнений, що ЗСУ "не збираються знижувати темп".

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"Вони продовжать тиснути на росіян та їхню логістику, бо не можуть дати їм ні дня відпочинку для зміцнення оборони", – зазначив Ходжес.

Генерал також сказав, що не розуміє, чому Україна після подій 2014 року не налагодила адекватне виробництво боєприпасів, бо саме вона "десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу". На його думку, це можна зробити навіть під час війни.