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Лідерам низки країн доведеться ухвалювати важкі рішення щодо повоєнного статусу Сектора Гази, - Блінкен

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Лідерам низки країн доведеться ухвалювати важкі рішення щодо повоєнного статусу Сектора Гази, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, крім обговорення війни Ізраїлю з ХАМАС, США зосереджені на довгостроковому плануванні, зазначивши, що він обговорив питання повоєнного статусу Сектору Гази з арабськими колегами в Дубаї.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю The Times of Israel.

"Різним країнам доведеться проводити важку роботу, ухвалювати важкі рішення і брати на себе зобов'язання", - заявив Блінкен.

Видання зазначає, що, на думку Блінкена, арабським союзникам "доведеться допомагати підтримувати безпеку в Секторі Гази протягом проміжного періоду, поки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти там гору".

"На нашу думку, все має призвести до створення держави для палестинців", - наголосив держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен прибув до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньяху: обговорять "поточну кампанію проти ХАМАС", - CNN

Напередодні під час візиту до Тель-Авіва Блінкен зазначив, що сказав представникам вищого ізраїльського керівництва, що під час відновлення кампанії в анклаві Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має "чітко окреслити кілька безпечних зон у північній та центральній частинах Сектора Гази, щоб бойові дії не зачепили мирних жителів".

Крім того, держсекретар заявив про необхідність запобігання подальшому масовому переселенню палестинців і ударам по "життєво важливій інфраструктурі", наприклад, по лікарнях і об'єктах енергетики. Він наголосив, що після закінчення війни палестинці, які евакуювалися, повинні мати можливість повернутися в північну частину Сектора Гази.

Раніше в п'ятницю ЦАХАЛ відновила бойові дії проти ХАМАС у зв'язку з порушенням бойовиками радикального угруповання умов перемир'я.

"ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, відкрив вогонь у бік ізраїльської території", - заявили в ЦАХАЛ.

Держсекретар США також поклав відповідальність за порушення перемир'я на ХАМАС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США повертають фокус уваги з війни на Близькому Сході до України, – The Guardian

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Топ коментарі

  • Андрей Ивашкевич
    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час зустрічі з мерами прикордонних з сектором Гази міст заявив у п'ятницю, 10 листопада, що ЦАХАЛ контролюватиме сектор Гази після закінчення війни з ХАМАСом

    Про це повідомляє Ynet News.

    "І у вас, і в уряду є дуже сильна рішучість відновити більше, ніж було раніше. Перш за все, повернути безпеку, але також забезпечити більш міцне життя після цього, - йдеться в заяві офісу Нетаньягу. - Буде встановлено ізраїльський контроль над сектором Гази, включаючи повне роззброєння, щоб гарантувати, що з боку Гази більше не буде загрози для громадян Ізраїлю".

    Прем'єр-міністр зазначив, що не передасть сектор зовнішнім силам, щоб "забезпечити відсутність загрози з боку Гази для ізраїльських громадян" ДЖерело https://espreso.tv/netanyagu-sektor-gazi-pislya-viyni-kontrolyuvatime-tsakhal
    А що було "раніше" з 1967-го по 2005-й рік? Не окупація, нє?
  • Office Den Haag
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