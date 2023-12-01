МЗС Литви: Вікно можливостей запросити Україну в ЄС вельми маленьке і зовсім коротке - або ми зараз ухвалимо рішення, або ми просто закриваємося

У міністерстві закордонних справ Литви заявили, що лідери Євросоюзу повинні скористатися можливістю запросити Україну до ЄС на саміті в грудні, оскільки вікно можливостей для цього невелике.

Про це на зустрічі з журналістами в посольстві Польщі у Вільнюсі заявила заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я думаю, що лідери країн, які зберуться на Раді керівників ЄС, розуміють, що вікно можливостей вельми маленьке і зовсім коротке – або ми зараз ухвалимо геополітичне і політичне рішення, яке дасть змогу ЄС рухатися в майбутньому, або ми просто закриваємося і чогось чекаємо", – сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мішель - Орбану: Євросоюз та Україна вже вибудували відносини стратегічного партнерства

За її словами, Євросоюз має саме зараз ухвалити політичне рішення щодо запрошення України, і що довше ЄС затягуватиме, то більше "виявлятиме якісь перешкоди".

"Наразі тривають переговори щодо того, як оцінювати звіт про розвиток, поданий Єврокомісією. Є країни, які вважають, що і трійка (Україна, Грузія і Молдова), і Балкани (Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Косово, Сербія і Північна Македонія) мають рухатися з однаковою швидкістю. Ми вважаємо, що кожен повинен рухатися за своїми заслугами", – переконана Нелюпшене.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС має спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати переговори про членство. Це може тривати "до 5-10 років", - Орбан