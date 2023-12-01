ОБСЄ офіційно схвалила компроміс з РФ щодо посад в організації

Мальту обрали країною, що головуватиме у 2024 році, а також продовжили мандат трьох ключових посадовців організації після багатомісячного блокування з боку Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до рішення ради міністрів ОБСЄ, Мальта головуватиме в організації у 2024 році, а також продовження повноважень генеральної секретарки Хельги Шмід, представниці з питань свободи ЗМІ Терези Рібейру та верховного комісара у справах національних меншин Кайрата Абдрахманова до вересня 2024 року.

Також були продовжені повноваження керівника Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Меккачі.

На думку голови МЗС Північної Македонії Османі, консенсус членів ОБСЄ з обрання Мальти головуючою у 2024 році та кадрових рішень "ще раз демонструє важливість і ефективність досягнення згоди шляхом переговорів і компромісу заради наших спільних цілей і завдань".

"Незважаючи на наші відмінності і розбіжності, ми продемонстрували стратегічне бачення, необхідне для продовження наших конструктивних зусиль, спрямованих на реалізацію і застосування конкурентних переваг ОБСЄ через роботу її виконавчих структур на благо всіх наших народів", – цитує Османі сайт організації.

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