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Фінляндія вважає, що китайське судно пошкодило газогін Balticconnector навмисне

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Фінляндія вважає, що китайське судно пошкодило газогін Balticconnector навмисне
Міністр європейських справ Фінляндії Андерс Адлеркрейц вважає, що диверсія на підводному газопроводі Balticconnector на початку жовтня, до якого, ймовірно, причетне китайське судно, навряд була ненавмисною.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Хоча Адлеркрейц застеріг, що не може спекулювати на тому, чи була диверсія на Balticconnector схвалена китайським урядом, повернення причетного судна до Китаю викликає питання.

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"Якби я, як капітан, зробив щось, що не схвалив би китайський уряд, то я був би стурбований поверненням мого судна до Китаю", – сказав голова фінського Міністерства європейських справ.

"Я не морський капітан. Але я думаю, що ви б помітили, що тягнете за собою якір на сотні кілометрів. Я думаю, що все вказує на те, що це було зроблено навмисно. Але, звичайно, поки що ніхто в цьому не зізнався", – вважає він.

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На думку Адлеркрейца, що Фінляндія повинна мати "більший захист" підводної інфраструктури, наприклад для кращого спостереження за підозрілими суднами.

Як відомо, влада Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни, які були пошкоджені приблизно 7-8 жовтня.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об’єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю – наскільки Китай готовий до співпраці".

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Хто б міг цьому ЗАПЕРЕЧИТИ!
    Це і є спільна співпраця ***********, з їх московськими кріпосними, у водах Балтики!
    Нагадити і утікати, та Заперечувати ОЧЕВИДНЕ!
  • Maksim Perepelitca
    Вже двічі , за два дні .. Бурятобіндєровци - разбушевалісь .
    -------------------
    Baza
    Диверсия стала причиной взрывов в поездах в Бурятии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «теракт»

    30 ноября неизвестные взорвали грузовой состав на перегоне «Итыкит-Окусикан», состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом). По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Пока члены бригады выясняли в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление - бригада закрепила состав и покинула тоннель.

    По итогам взрыва 16 цистерна с головы состава поезда выгорела, у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружилли пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна - взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило.

    Позже в этом же районе был взорван еще один состав. 4 цистерны из состава выгорели, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.
  • сергей юрко
    Ми за них помстилися, вдаривши по залізниці між Кацапією і Чайною
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