Організації Save Ukraine вдалося повернути двох дітей з батьками з окупованих територій

Організації Save Ukraine вдалося повернути двох малолітніх дітей разом із батьками з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила організація Save Ukraine у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Двох малолітніх дітей разом з батьками вдалося забрати команді Save Ukraine з тимчасово окупованої території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що купаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік. На щастя, родині вдалося вирватися й приїхати в Україну. Зараз вже родина в безпеці. Усього організації вдалося повернути з росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.

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