На засіданні у Скоп’є 55 учасниць ОБСЄ змогли сказати Лаврову правду, - Османі

Під час засідання Ради міністрів ОБСЄ 55 делегатів країн-учасниць мали змогу сказати главі МЗС РФ Сергію Лаврову правду, засудивши російську агресивну війну проти України.

Про це повідомив під час пресконференції у Скоп’є у п’ятницю чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми рішуче засудили агресора, в даному випадку Російську Федерацію, яка, не лише спричинила величезні людські страждання в Україні, але й кинула виклик самому існуванню організації. Але ми також перетворили ОБСЄ на платформу для політичної та юридичної відповідальності Росії за її звірства в Україні. Щотижня за столом Постійної ради у Відні 56 держав-учасниць казали правду російському послу, як і 55 міністрів держав-учасниць сказали правду російському міністру закордонних справ тут, на Раді міністрів ОБСЄ", - сказав він.

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За словами Османі, "жодних торгів щодо принципів і зобов'язань організації, які не підлягають обговоренню", не було під час ухвалення консенсусного рішення щодо нового голови ОБСЄ та продовження мандату чотирьох її топпосадовців.

"У найбільш поляризований рік для організації за всі 50 років її існування нам вдалося консенсусом ухвалити п'ять ключових рішень, які мають вирішальне значення для самого існування організму цієї організації. Чи вийшли ми за рамки принципів і зобов'язань організації? Я б сказав, що ні. Тому що з першого дня, коли я вступив на посаду чинного голови ОБСЄ, я сказав, що буду стояти на сторожі принципів і зобов'язань організації. І ці принципи та зобов'язання не будуть предметом переговорів, як вони й не були предметом переговорів протягом року", - прокоментував він питання, чи пішли країни-однодумці на поступки РФ для розблокування консенсусного рішення.

За словами чинного голови ОБСЄ, при прийнятті рішення були враховані усі точки зору.

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"ОБСЄ - це організація, яка базується на консенсусі. Як було сказано сьогодні, консенсус закладений в ДНК організації. Консенсус – це фундамент, на якому ми будуємо цю співпрацю в організації. Не існує жодного рішення в Раді міністрів, яке не було б прийняте без консенсусу. Тому були враховані точки зору всіх 57 держав-учасниць", - сказав він