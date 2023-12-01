Ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта, - у Офісі президента висловили сподівання про відкриття аеропорту "Борисполь"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

У повідомленні зазначається: "Захід був присвячений реалізації десятого пункту Формули про підтвердження закінчення війни. До обговорення, яке відбулося на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль", долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій.

Звертаючись до присутніх, керівник Офісу Президента нагадав, що о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року з аеропорту "Бориспіль" вилетів останній пасажирський літак. Він висловив переконання, що невдовзі "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна.

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"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", – сказав він.

Андрій Єрмак розповів учасникам зустрічі, що за рік спільної роботи всіх причетних запропонована Президентом України Формула миру стала цілісною структурою, елементи якої щільно взаємопов’язані.

"Я радий констатувати прогрес за кожним із дев’яти пунктів, які ми вже опрацювали", – зауважив він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що справедливий, всеосяжний і тривалий мир можливий лише як результат колективної волі й колективних дій.

"Запобігти повторенню війни можна лише в один спосіб – через надійні багатосторонні безпекові гарантії для України й рішучу демонстрацію єдності та відданості відповідальних держав, які поважають міжнародне право", – наголосив Андрій Єрмак.

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Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга зазначив, що аеропорт "Бориспіль" став першим об’єктом, який закрили через початок війни, але водночас він буде першим об’єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Дев'ять пунктів Формули відображають найважливіші елементи майбутнього, побудованого на справедливому, міцному, стійкому мирі. Саме такий мир зараз потрібен не лише Україні, а й усьому світу. Жодного умиротворення. Кінець війни – це єдине можливе рішення. Про це – заключний пункт Формули миру", – наголосив він.

Андрій Сибіга розповів, що до робочої групи № 10 на рівні послів, яку він очолює разом із міністром оборони Рустемом Умєровим, входять представники 20 держав і міжнародних організацій.

За його словами, експерти розробляють модальності того, як покласти край цій війні, і перший результат роботи може бути представлений на наступній зустрічі радників із національної безпеки".

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