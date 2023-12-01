Столтенберг знову нагадав Ердогану, що Швецію треба прийняти в НАТО: "Настав час завершити процес приєднання"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у п’ятницю на полях кліматичного саміту COP28 сказав, що "настав час" дозволити Швеції стати членом військового альянсу.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю АР, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами генсека, на зустрічі з Ердоганом він закликав Туреччину завершити процес ратифікації прокотолу про членство Швеції в Північноатлантичному Альянсі.

"Я зустрівся з президентом Ердоганом сьогодні вранці й повторив своє повідомлення про те, що настав час завершити процес приєднання Швеції", – сказав він.

Столтенберг водночас не зміг сказати, коли очікує завершення процесу ратифікації.

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"Не можу назвати точної дати, але вітаю той факт, що лише кілька тижнів тому президент Ердоган подав документи на ратифікацію до турецького парламенту. Моє послання на сьогоднішній зустрічі, звісно, полягало в тому, що настав час забезпечити, щоб парламент завершив свої обговорення й завершив ратифікацію Швеції як офіційного члена НАТО", – додав він.

Туреччина й Угорщина – єдині країни НАТО, які ще офіційно не схвалили заявку Швеції на вступ до Альянсу.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у жовтні після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Тоді Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Але цим планам не судилось здійснитись: комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції через "відсутність ясності щодо питання".