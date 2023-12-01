Протягом доби ворог 4 рази обстріляв Сумщину
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Протягом 1 грудня російські війська здійснили 4 обстріли прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 20 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади.
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано 2 вибухи з артилерії та 5 вибухів з мінометів.