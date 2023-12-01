США прагнуть дати Україні більше зброї, але потрібне рішення Конгресу, - Білий дім

Прагнення України мати більше зброї для реалізації контрнаступу є виправданим, і Сполучені Штати прагнуть дати більше систем озброєнь, однак для цього потрібно, щоби Конгрес нарешті ухвалив пакет з додатковим фінансуванням.

Про це заявив у п’ятницю під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми послідовно надаємо Україні дійсно безпрецедентний рівень підтримки у сфері безпеки впродовж понад півтора роки. І ми змогли забезпечити це з неймовірною швидкістю",- зауважив представник Білого дому.

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Він підкреслив, що кожний пакет, який надають США й інші країни, щоразу готується за результатами вичерпних консультацій з українськими військовими щодо їхніх потреб у контрнаступі.

У відповідь на прохання прокоментувати недавню оцінку Президента України в інтерв’ю AP про те, що Україна не отримала всієї зброї, якої хотіла, Кірбі зазначив, що прагнення України отримати більше озброєнь є цілком виправданим.

"Звісно, я не можу заперечувати оцінки президента Зеленського про те, що вони не досягли успіху, якого сподівалися досягти. Але я можу вас запевнити, що Сполучені Штати зробили все можливе не лише для того, щоби забезпечити системами безпеки, зброєю, інструментами, які їм потрібні", - наголосив представник Білого дому.

Він зауважив, що Сполучені Штати також очолили міжнародну коаліцію щодо надання підтримки Україні. У цьому контексті Кірбі згадав, зокрема, про Контактну групу з питань оборони України, яку очолює глава Пентагону Ллойд Остін, і яка охоплює близько 50 країн.

Кірбі запевнив, що підтримка України триватиме допоки це буде можливо. Він нагадав, що наразі запаси США майже вичерпані і Конгрес Сполучених Штатів розглядає запит президента Байдена з новим пакетом допомоги Україні, без якого забезпечувати подальші поставки, потрібні українцям, буде вкрай складно.

У цьому контексті він наголосив, що Сполучені Штати також "прагнуть дати більше" Україні.

"Тому ми закликаємо Конгрес негайно вжити заходів щодо запиту про додаткове фінансування",- наголосив представник адміністрації США.

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Представник Білого дому також підкреслив, що тут йдеться не лише про підтримку України, "але також про те, щоби надіслати Володимиру Путіну рішучий меседж про те, що він не може діяти безкарно й нападати на чужу країну без наслідків для себе".