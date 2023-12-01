Затримка із наданням західних озброєнь завадила Україні досягти успіху у контрнаступі, - ексдиректор ЦРУ Петреус
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"2023 рік став роком, коли всі спостерігали, чи вдасться досягти прориву будь-якій зі сторін", - зазначив Петреус.
"Чому Україна опинилася в такій ситуації, як зараз на полі бою? Ми бачили наші затримки із наданням їм військової техніки, наші танки лише нещодавно дісталися до них. Наша затримка в ухваленні рішень щодо M1, затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення щодо касетних боєприпасів, які могли бути дуже корисними, системи ракет більшого радіуса дії для реактивних систем залпового вогню, і врешті літаки західного зразка", - сказав генерал про причини невдалого контрнаступу ЗСУ.
"В нашій військовій доктрині йдеться, що аби прорвати ті типи оборони, які ми бачили на півдні (і я не думаю, що хтось насправді усвідомлював або оцінював глибину мінних полів, і що Росія дуже правильно зробила оборонну частину, кілька ліній оборони, тощо), наша доктрина каже, що для цього потрібна перевага в повітрі, а також багато інших можливостей. І ми цього не дали українцям", - наголосив Петреус.
Петреус вказує на помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні.
"Думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін, мабуть, вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за це потужне вторгнення в Україну, полягає в тому, що ми не зробили достатньо після окупації Криму. Ми вийшли з Афганістану, він це бачив, ми не мали стратегічного терпіння, і так далі", - зазначив ексдиректор ЦРУ.