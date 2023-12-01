Затримка із наданням західних озброєнь завадила Україні досягти успіху у контрнаступі, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Колишній директор ЦРУ та екс-командувач коаліціями під проводом США в Іраку та в Афганістані Девід Петреус вважає, що причиною невдачі контрнаступу ЗСУ стала відсутність достатньої кількості західної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"2023 рік став роком, коли всі спостерігали, чи вдасться досягти прориву будь-якій зі сторін", - зазначив Петреус.

"Чому Україна опинилася в такій ситуації, як зараз на полі бою? Ми бачили наші затримки із наданням їм військової техніки, наші танки лише нещодавно дісталися до них. Наша затримка в ухваленні рішень щодо M1, затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення щодо касетних боєприпасів, які могли бути дуже корисними, системи ракет більшого радіуса дії для реактивних систем залпового вогню, і врешті літаки західного зразка", - сказав генерал про причини невдалого контрнаступу ЗСУ.

"В нашій військовій доктрині йдеться, що аби прорвати ті типи оборони, які ми бачили на півдні (і я не думаю, що хтось насправді усвідомлював або оцінював глибину мінних полів, і що Росія дуже правильно зробила оборонну частину, кілька ліній оборони, тощо), наша доктрина каже, що для цього потрібна перевага в повітрі, а також багато інших можливостей. І ми цього не дали українцям", - наголосив Петреус.

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Петреус вказує на помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні.

"Думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін, мабуть, вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за це потужне вторгнення в Україну, полягає в тому, що ми не зробили достатньо після окупації Криму. Ми вийшли з Афганістану, він це бачив, ми не мали стратегічного терпіння, і так далі", - зазначив ексдиректор ЦРУ.