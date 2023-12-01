Фінляндія навчатиме громадян правил дотримання санкцій проти Росії

Уряд Фінляндії вирішив опублікувати курс щодо санкцій проти РФ. Він допоможе громадянам ефективніше дотримуватися введених обмежень.

"Санкції ЄС проти Росії безпрецедентно великі, що створює проблеми для багатьох операторів у практичній реалізації санкцій. З точки зору ефективності санкцій вкрай важливо, щоб і компанії, і влада знали, як їх застосовувати", - сказала міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Міністр сподівається, що вступний курс із санкцій допоможе людям правильно застосовувати санкції.

У МЗС уточнили, що в курсі розглядаються основи санкцій і способи їх дотримання.

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"Багато фундаментальних положень, як-от концепції фондів та економічних ресурсів, заморожування коштів і принципи заборон на експорт та імпорт, повторюються в різних санкційних режимах", - йдеться в повідомленні.

У курсі на прикладах висвітлюються положення про санкції, особливо ті, які пов'язані з великими санкціями проти Росії. Він включає спеціальний розділ, присвячений виявленню випадків обходу санкцій, і практичні інструкції з проведення комплексної перевірки компаніями та органами влади.

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Керівник групи із санкцій Міністерства закордонних справ Піа Саріваара зауважив, що основна відповідальність за дотримання санкцій і ухвалення рішень у санкційних питаннях завжди лежить на самій людині або юридичній особі.