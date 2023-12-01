Зеленська проти обрання її чоловіка на другий президентський термін

Перша леді України Олена Зеленська не хоче, щоб її чоловік Володимир Зеленський обирався на наступний термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла Зеленська в інтерв'ю Economist. Фрагмент інтерв'ю з першої леді України опубліковано у подкасті видання, але поки відсутній у друкованій версії.

Зеленська повідомила, що переконана в перемозі України. Після цього вона хоче зі своєю сім'єю відпочити.

"Ми будемо жити разом із моїм чоловіком і дітьми весь час (після перемоги України, — ред). Після цього ми влаштуємо собі відпустку і поїдемо куди-небудь. Куди завгодно, але разом. Тільки вчотирьох", — розповіла перша леді про свої плани.

Зеленська додала, що після цього вона та її сім'я думатимуть, що робитимуть далі.

"Тому що я не хочу, щоб він ставав президентом на наступний термін або на два наступні терміни, це неможливо. Напевно, ми будемо повинні придумати щось нове", — сказала вона.

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