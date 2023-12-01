Збільшення армії РФ свідчить про труднощі, з якими Путін зіткнувся в Україні, - Білий дім

Рішення Кремля збільшити чисельність російської армії, яка не має досягнень на фронті в Україні, є черговою спробою Путіна досягти цілей за рахунок "людського м’яса".

Про це заявив координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тут немає сумнівів, що він (Путін – ред.) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше", - зауважив Кірбі.

Представник Білого дому підкреслив, що ЗСУ перевершують росіян за якістю військ, якістю керівництва, командування й управління, а також озброєнь, які Сполучені Штати та багато країн надали Україні. Оскільки Путін не може зрівнятися з такою якістю, його відповідь на це полягає в тому, що він просто намагається досягти своїх цілей кількістю тіл, як це відбувалося під Бахмутом.

"Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська", - зазначив Кірбі.

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