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Rheinmetall почне виробляти бронетехніку в Україні вже в 2024 році

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Rheinmetall почне виробляти бронетехніку в Україні вже в 2024 році
Німецький збройовий концерн Rheinmetall Group планує запустити виробництво своєї бронетехніки на території України вже у 2024 році.

Про це повідомив в інтерв'ю WirtschaftsWoche генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, він розраховує на укладення відповідного контракту з Україною на будівництво колісного бронетранспортера Fuchs і новітньої бойової машини піхоти Lynx вже на початку наступного року.

"Після підписання контракту ми хочемо мати перший повнопривідний автомобіль в Україні приблизно через шість-сім місяців, а перший Lynx — через 12-13 місяців", — сказав Паппергер.

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Він пояснив, що виробництво бронетранспортерів Fuchs в Україні стане можливим з кінця літа 2024 року, а виробництво БМП Lynx може стартувати влітку 2025 року. При цьому Паппергер хоче передати Україні новітні бойові машини набагато раніше.

"Перші десять бронемашин Lynx вже виготовляються тут, у Німеччині чи в Угорщині, у спільному виробництві між нами та Україною. Після фази нарощування ми швидко зможемо виробляти значну кількість цих транспортних засобів повністю в Україні", – сказав він.

Паппергер пояснює незвично короткий час виконання тим, що співпраця просунулася добре. Rheinmetall вже є найбільшим партнером України в ОПК. У 2022 році група отримала замовлення на суму близько 900 мільйонів євро, а в 2023 році обсяг замовлень зріс приблизно до двох з половиною мільярдів євро.

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"І наступного року їх точно буде більше", — прогнозує Паппергер, наголошуючи, що в Україні вже налагоджено обслуговування німецької бронетехніки, для чого українські фахівці пройшли підготовку в Німеччині.

Голова Rheinmetall запевняє, що не бачить проблем із безпекою українських заводів концерну.

"Ми не будуємо нових заводів; скоріше, як Rheinmetall, ми будемо орендувати існуючі заводи, переобладнувати їх і потім експлуатувати. І вони, здається, досить добре захищені, — принаймні, це показав досвід останніх двох років війни", – каже він.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Я дивлюся - любиш "по поличках" розкладать? Давай я тобі "допоможу" :
    1) БТР TPz Fuchs -німецький колісний бронетранспортер-амфібія. Був прийнятий на озброєння Бундесверу 1979 року і разом з американським M113 є основним засобом транспортування піхоти на полі бою. На його основі створено декілька модифікацій різного призначення.
    За весь період випуску його постійно модернізують та розробляють різні спеціалізації Одна з найцікавіших для нас - "Wildcat DCA - зенитная самоходная установка со спаренной 30-мм автоматической пушкой, коммерческая экспортная модификация. Шасси - Krauss-Maffei, система управления огнём - Siemens, электроника - Siemens и AEG-Telefunken. Система управления огнём многорежимная, включая дневной, дневной-ночной и всепогодный режимы несения дежурства, настраиваемые под конкретного заказчика". Почала випускаться з 2017 року
    Тобто мова йде про "багатоцільове шасі", на яке можуть ставиться різноманітні зразки обладнання та зброї (БТР М-113 випускається американцями з 50х)
    БПЛА "Рейнметал" не розробляє та не випускає
    Додам - японці починали післявоєнну модернізацію свого "автопрому" саме з випуску американських моделей автомобілів 40-х років
    "Старі" "Леопарди" (навіть "Леопард 1") - "молодші" кацапських Т-55, на які кацапи вже почали переходить Крім того - "Рейнметал" не веде мову про танки : вони - лише в перспективі (до речі - просковзнуло, що саме свій перспективний танк вони планують вироблять, в майбутньому, у нас) Зараз мова йде про колісні БТР "Лисиця" та "Рись"
    2)Для "будівництва" нових заводів, які не будуть вражаться кацапськими ракетами, треба не тільки "великі гроші" Треба ще й зручна територія (де можна викопать котлован та заглибить виробництво під землю) Це місце стане для кацапів "мішенню" на весь період будівництва І саме головне - КАДРИ! Де ти "на голому місці" знайдеш підготовлені кадри спеціалістів? А на старих підприємствах вони вже є! Тим більше, що виробництво бронетехніки нам потрібне "позавчора" - а не "завтра"!
    Будівництво заводів у Польщі - це "будівництво для Польщі" - щоб ми не підписували "спільного" Бо завтра поміняється влада у поляків (прийде популістська "Конфедерація") - і будуть проблеми Я вже зараз із острахом дивлюся на виробництво снарядів для нас у Словаччині
    3) Мова про "перші зразки" - це про строк переобладнання заводів на випуск нової продукції Це тобі не "каструлі на кухні переставить"
    4) Німці "заробили" Це - основа бізнесу Але вони більше "заробили" не в грошах, а в "іміджі" - бо їх продукція виявилася кращою кацапської Тепер вони спокійно можуть розвертать виробництво, маючи у себе "портфель замовлень" з інших країн Закінчиться війна - а заводи у нас ("заточені" під їх техніку та з підготовленими кадрами) продовжать працювать І випускатимуть її не тільки для ЗСУ але й на експорт І не забувай "логістичне плече" - з Німеччини (а не з "Неметчини" - так пишуть лише кацапи (в чому я тебе давно підозрюю)) набагато коротше і дешевше, ніж з США Станки та обладнання з Рура привезти легше, ніж з ДетройтаТа й спеціалістам з Німеччини зручніше їздить - а не літать через океан
    5) На існуючих заводах "оборонки" завжди створювалося кілька виробничих ліній (в тому числі і "резервних") Щоб можна було, у випадку виходу з ладу однієї, не спинять виробництво Крім того - перебачалося переобладнання окремих ліній для ремонту чи випуску інших видів озброєння Тому перехід однієї з ліній на випуск німецьких БТР не вплине на роботу всього заводу Більш того - з"являться нові робочі місця і почнеться підготовка нових кадрів Наголошую - УКРАЇНСЬКИХ кадрів! Бо в "третіх країнах" на заводах вчитимуться та працюватимуть кадри "третіх країн" - а не наші
    І саме головне - "жирний" шрифт не додає "аргументованості" ВІн лише "акцентує увагу" Ну от - ти мені її "акцентував" А я тебе розкритикував
  • vadym sestritsyn
    Изготавливать в Украине только завод построил в Венгрии
  • Яр Холодний
    БТР - колісний!
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