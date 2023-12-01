Rheinmetall почне виробляти бронетехніку в Україні вже в 2024 році

Німецький збройовий концерн Rheinmetall Group планує запустити виробництво своєї бронетехніки на території України вже у 2024 році.

Про це повідомив в інтерв'ю WirtschaftsWoche генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, він розраховує на укладення відповідного контракту з Україною на будівництво колісного бронетранспортера Fuchs і новітньої бойової машини піхоти Lynx вже на початку наступного року.

"Після підписання контракту ми хочемо мати перший повнопривідний автомобіль в Україні приблизно через шість-сім місяців, а перший Lynx — через 12-13 місяців", — сказав Паппергер.

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Він пояснив, що виробництво бронетранспортерів Fuchs в Україні стане можливим з кінця літа 2024 року, а виробництво БМП Lynx може стартувати влітку 2025 року. При цьому Паппергер хоче передати Україні новітні бойові машини набагато раніше.

"Перші десять бронемашин Lynx вже виготовляються тут, у Німеччині чи в Угорщині, у спільному виробництві між нами та Україною. Після фази нарощування ми швидко зможемо виробляти значну кількість цих транспортних засобів повністю в Україні", – сказав він.

Паппергер пояснює незвично короткий час виконання тим, що співпраця просунулася добре. Rheinmetall вже є найбільшим партнером України в ОПК. У 2022 році група отримала замовлення на суму близько 900 мільйонів євро, а в 2023 році обсяг замовлень зріс приблизно до двох з половиною мільярдів євро.

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"І наступного року їх точно буде більше", — прогнозує Паппергер, наголошуючи, що в Україні вже налагоджено обслуговування німецької бронетехніки, для чого українські фахівці пройшли підготовку в Німеччині.

Голова Rheinmetall запевняє, що не бачить проблем із безпекою українських заводів концерну.

"Ми не будуємо нових заводів; скоріше, як Rheinmetall, ми будемо орендувати існуючі заводи, переобладнувати їх і потім експлуатувати. І вони, здається, досить добре захищені, — принаймні, це показав досвід останніх двох років війни", – каже він.