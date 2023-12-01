Україна отримала можливість імпортувати з ЄС додаткові 500 МВт електроенергії, — Шмигаль

У Брюсселі цього тижня підтвердили повне завершення процесу синхронізації української та європейської енергосистем.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому ж засіданні в Брюсселі було ухвалено рішення, завдяки якому Україна зможе імпортувати до 1700 МВт електроенергії з Європи. Це додаткові 500 МВт, які допоможуть нам покрити можливий дефіцит узимку", — зазначив Шмигаль.

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