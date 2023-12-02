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Ігнат пояснив, чому росіяни не використовують ракети: Їх не так багато. Притримують для інших завдань. Було б у них достатньо - били б кожного дня

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Ігнат пояснив, чому росіяни не використовують ракети: Їх не так багато. Притримують для інших завдань. Було б у них достатньо - били б кожного дня
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив думку, що запасів ракет в армії країни-окупанта РФ замало для масованих ударів по Україні.

Ігнат, посилаючись на дані розвідки, припустив, що Росія могла накопичити до 900 високоточних ракет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Якщо вірити даним, які у нас є, то [до зими] вони підійшли [з кількістю ракет] удвічі менше, ніж було минулого року. Тому притримують. Вони в них зберігаються для якихось інших завдань... Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту", – переконаний спікер ПС ЗСУ.

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12 листопада Ігнат заявляв, що Росія могла на той час накопичити приблизно 800 далекобійних ракет різних типів для ударів по Україні.

За оцінкою представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, у країни-окупанта на початок листопада було приблизно 870 ракет із дальністю польоту 350 км і більше. Це орієнтовно 165 ракет морського базування "Калібр", приблизно 160 ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, приблизно 290 одиниць "Іскандер-М" (балістичних) та "Іскандер-К" (крилатих), орієнтовно 80 ракет Х-47 "Кинджал", а також 150 ракет Х-22/Х-32.

Представник ГУР повідомляв, що за місяць РФ здатна виробляти понад 100 таких ракет.

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Топ коментарі

  • rofs
    Начебто писали, що за минулу зиму по нас випустили біля 1000 ракет.
    Зараз така кількість майже є чи буде.
    Які в них можуть бути "інші завдання"?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Пане Ігнат, я вже воду в трьохлітровій банці поставив. Заряжайте далі. Вірю. А ось від Арестовича вода засмерділась. А я цілі ночви налив.
  • Oleksander Khomenko
    Кацапы добиваются потери населением веры в победу. Чтоб украинцы устроили пророссийский Майдан и привели рыгов к власти. Их посыл такой " сдавайтесь или разрушим вообще все". Тут и ежу понятно. А вот нашему руководству не понятно. Что в данной ситуации нам нужна возможность уничтожать как можно больше рашистов в наиболее короткие сроки и как можно больше техники. А это задача не из лёгких и надо что то иметь для этого а не надеяться только на запад.
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