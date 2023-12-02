Ігнат пояснив, чому росіяни не використовують ракети: Їх не так багато. Притримують для інших завдань. Було б у них достатньо - били б кожного дня

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив думку, що запасів ракет в армії країни-окупанта РФ замало для масованих ударів по Україні.

Ігнат, посилаючись на дані розвідки, припустив, що Росія могла накопичити до 900 високоточних ракет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Якщо вірити даним, які у нас є, то [до зими] вони підійшли [з кількістю ракет] удвічі менше, ніж було минулого року. Тому притримують. Вони в них зберігаються для якихось інших завдань... Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту", – переконаний спікер ПС ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ігнат: Спеціалісти вже вивчають, навіщо потрібна українська SIM-картка у "Шахеді"

12 листопада Ігнат заявляв, що Росія могла на той час накопичити приблизно 800 далекобійних ракет різних типів для ударів по Україні.

За оцінкою представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, у країни-окупанта на початок листопада було приблизно 870 ракет із дальністю польоту 350 км і більше. Це орієнтовно 165 ракет морського базування "Калібр", приблизно 160 ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, приблизно 290 одиниць "Іскандер-М" (балістичних) та "Іскандер-К" (крилатих), орієнтовно 80 ракет Х-47 "Кинджал", а також 150 ракет Х-22/Х-32.

Представник ГУР повідомляв, що за місяць РФ здатна виробляти понад 100 таких ракет.