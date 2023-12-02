Ігнат пояснив, чому росіяни не використовують ракети: Їх не так багато. Притримують для інших завдань. Було б у них достатньо - били б кожного дня
Ігнат, посилаючись на дані розвідки, припустив, що Росія могла накопичити до 900 високоточних ракет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Якщо вірити даним, які у нас є, то [до зими] вони підійшли [з кількістю ракет] удвічі менше, ніж було минулого року. Тому притримують. Вони в них зберігаються для якихось інших завдань... Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту", – переконаний спікер ПС ЗСУ.
12 листопада Ігнат заявляв, що Росія могла на той час накопичити приблизно 800 далекобійних ракет різних типів для ударів по Україні.
За оцінкою представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, у країни-окупанта на початок листопада було приблизно 870 ракет із дальністю польоту 350 км і більше. Це орієнтовно 165 ракет морського базування "Калібр", приблизно 160 ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, приблизно 290 одиниць "Іскандер-М" (балістичних) та "Іскандер-К" (крилатих), орієнтовно 80 ракет Х-47 "Кинджал", а також 150 ракет Х-22/Х-32.
Представник ГУР повідомляв, що за місяць РФ здатна виробляти понад 100 таких ракет.