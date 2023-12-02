Без коксохіму росіяни не зможуть захопити Авдіївку, а взяти коксохім їм дуже складно, - речник 47-ї бригади Лазуткін

Російські окупаційні війська направляють на штурм Авдіївського коксохімічного заводу кадрових військових, бо дуже хочуть захопити територію заводу. Без нього вони не зможуть захопити Авдіївку.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ.

"На Авдіївському напрямку ситуація стабільно важка. Вона така від початку жовтня, коли росіяни почали штурмувати наші позиції і тиснути з флангів. Зараз наша бригада воює, захищаючи північ Авдіївки. Щодня більш як 10 атак доводиться відбивати, іноді понад 20", — повідомив Дмитро Лазуткін.

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Речник додав, що російські окупанти постійно штурмують Степове, використовуючи різну тактику. Можуть атакувати малими групами та наступати важкою технікою.

"Нещодавно 2 танки та 5 БТР підбили наші артилеристи. Також працюють дуже активно FPV-дрони нашої бригади. Треба розуміти, що таке Степове. Нині це не населений пункт. Населення там немає. По факту це територія з географічною назвою", — розповів Дмитро Лазуткін.

Речник додав, що територія Авдіївського коксохіму перебуває під контролем ЗСУ. Окупанти відправляють на штурм заводу значні сили, зокрема спецпризначенців, зауважив він, але українські військові постійно відслідковують усі переміщення окупантів і знищують їх.

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"Без заняття коксохіму про Авдіївку вони можуть лише мріяти. Для них це приваблива ціль. Взяти коксохім буде дуже складно. Я не переконаний, що в них в них є такі сили, хоча їх дуже багато зосереджено. Але вони постійно несуть втрати", — заявив Дмитро Лазуткін.

Лазуткін наголосив, що бригада постійно потребує різних типів безпілотників, зокрема і FPV-дронів.